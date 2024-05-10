YouTuber своими руками создал собственный 256-ядерный мегакластер RISC-V, работающий на одноядерной частоте 14,7 ГГц

Известный YouTuber по созданию гаджетов своими руками, Bitluni, продемонстрировал свой последний проект: самодельный мегакластер на базе архитектуры RISC-V, который состоит из 256 микроконтроллеров, каждый из которых работает на частоте 14,7 ГГц.

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Bitluni объединил 16 суперкластеров в одном устройстве, но изначальные планы пришлось изменить из-за сложностей управления. В итоге он создал собственную "кластерную плату", на которую монтировались два микроконтроллера CH32V203, каждый из которых управлял своим суперкластером. Восьмикратное повторение этой конструкции позволило создать единую рабочую поверхность.

Процесс сборки включал пайку микроконтроллеров на печатную плату и подключение GPIO-контактов, что было необходимо для начала тестирования проекта. Несмотря на первоначальные трудности с синхронизацией внутренних часов, что приводило к хаотичному миганию индикаторных светодиодов, Bitluni смог устранить проблемы и добиться нужной функциональности.

Наблюдение за процессом сборки и решением технических задач было захватывающим, а упорство Bitluni в воплощении этого амбициозного проекта восхищало. В итоге ему удалось собрать гигантский кластер, который объединил 256 микроконтроллеров на базе RISC-V и обеспечил работу с общей частотой 14,7 ГГц на одно ядро.