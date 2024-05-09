Huawei Pura 70 Ultra теперь лучший камерофон на DXOMark.

Huawei Pura 70 Ultra официально стал лучшим камерофоном по оценкам экспертов DXOMark, набрав 163 балла и опередив ближайшего конкурента на 5 баллов. Смартфон обошел предыдущего лидера — Honor Magic 6 Pro, что особенно символично, учитывая прошлую связь Honor с Huawei.

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Особенно высокие оценки Huawei Pura 70 Ultra получил за фотографические возможности, где его результат составил 169 баллов, и за видеосъемку — 148 баллов. Эксперты отметили превосходную работу с экспозицией, цветопередачей, шумами, боке, а также теле- и широкоугольной съемкой. Смартфон показал впечатляющие результаты при съемке на улице, в помещении и при слабом освещении.

Huawei Pura 70 Ultra отличается быстрым и точным автофокусом, а также эффективной стабилизацией видео. Также стоит отметить функцию переменной диафрагмы, которая показала отличные результаты в изменчивых условиях освещения.

Несмотря на впечатляющие характеристики, камера смартфона иногда демонстрирует шум в видео и эффект "призрака" при съемке движущихся объектов. Но в целом Huawei Pura 70 Ultra подтверждает статус выдающегося устройства для фото- и видеосъемки на современном рынке смартфонов.