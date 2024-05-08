МИД России анонсировал появление новых российских наземных комплексов РСМД.

Министерство иностранных дел России объявило о запуске производства ракет средней и малой дальности. Это решение стало ответом на размещение аналогичных американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по мнению России, нарушает условия международных договоренностей.

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Россия заявляет, что прекращает свой мораторий на размещение таких систем в ответ на американские действия. В МИД подчеркивают, что страна сохраняет за собой право развернуть свои ракетные комплексы в нужных регионах, реагируя на действия США.

Процесс разработки и производства новых ракет ускоряется благодаря уже проведенным исследованиям и разработкам в оборонной промышленности. Это позволит быстро наладить выпуск новых систем.

МИД подчеркивает, что основной целью этих мер является защита суверенитета и территориальной целостности России, что стоит на первом месте в военной политике страны, включая стратегию ядерного сдерживания.

Президент России Владимир Путин поручил военным подготовиться к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия, в которых примут участие авиация и морские силы страны.