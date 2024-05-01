В России создан первый мобильный дронопорт для автомобилей, способный функционировать в широком температурном диапазоне и управляемый дистанционно.

В России разработана первая мобильная дронопорт-станция, которую можно устанавливать непосредственно на крышу или в кузов автомобиля. Новинка получила название «Эри Авто» и представляет собой комплекс, состоящий из посадочного стола, крыши и мачты с антеннами связи.

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«Русдронопорт», компания-разработчик, уже известна на рынке своими инновационными решениями в сфере беспилотной авиации. С их помощью можно эффективно интегрировать дроны в повседневную жизнь и деловую деятельность. Новый дронопорт может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -20 до +55 градусов Цельсия, что делает его применимым в различных климатических условиях.

«Эри Авто» комплектуется одним из двух типов дронов – Geoscan 801 или Geoscan Gemini, которые отличаются высокой функциональностью и возможностью применения в разнообразных целях, от картографирования до мониторинга объектов. Управление дроном происходит дистанционно через специальное программное обеспечение, позволяющее оператору запускать миссии, наблюдать за их выполнением и управлять полетами без необходимости быть в машине.

Компания «Русдронопорт» также разработала другие устройства для беспилотников, включая мини-станции для зарядки, почтоматы для автономной загрузки и разгрузки посылок, а также автоматизированные станции для замены аккумуляторов.