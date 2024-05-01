В Челябинской области начато строительство коптер-парка для тренировки операторов беспилотников, это третий подобный проект в России.

В скором времени в Челябинской области появится специализированная площадка для тренировки операторов беспилотников — коптер-парк. Этот проект реализуется при поддержке Федерации гонок дронов России и станет третьим подобным объектом в стране после Татарстана и Рязанской области.

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Илья Галаев, президент федерации, поделился, что основная цель новой площадки — не только стимулирование интереса к гонкам на дронах среди всех возрастных групп, но и поднятие профессионального мастерства операторов. «Коптер-парк будет оснащён всем необходимым оборудованием для того, чтобы участники могли не только учиться управлять дронами, но и совершенствовать свои навыки в полетах и точности маневрирования», — отметил Галаев.

Проект также включает в себя создание специальных трасс, которые имитируют различные условия и помогают пилотам адаптироваться к возможным реальным сценариям использования дронов. Это позволит операторам беспилотников лучше подготовиться к выполнению специализированных задач, таких как фото и видеосъёмка, мониторинг территорий или участие в спасательных операциях.

Кроме того, Федерация гонок дронов планирует расширение подобных площадок по всей России, что даст толчок развитию технологического спорта и профессий, связанных с беспилотной авиацией в регионах.