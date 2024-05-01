В России с 1 июля 2024 года ожидается значительное увеличение утилизационного сбора на определенные категории спецтехники, включая погрузчики и самосвалы различной мощности

С 1 июля этого года грядут повышения утилизационного сбора на определенные типы спецтехники в России. Особенно это затронет новые погрузчики: их владельцам придется платить в 2.3 раза больше, что составит до 1.8 миллиона рублей.

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Изменения также затрагивают самосвалы с различной мощностью двигателя. Для тех, чья мощность находится в диапазоне от 200 до 650 лошадиных сил, утильсбор увеличится на 41% и достигнет 8.5 миллиона рублей. Самосвалы с мощностью от 650 до 1750 лошадиных сил теперь будут стоить 14.4 миллиона рублей за новые и 20.7 миллиона за бывшие в употреблении, что в два раза выше предыдущих ставок. Для самосвалов мощностью выше 1750 лошадиных сил цена утильсбора составит 24 миллиона рублей для новых и 29.3 миллиона для использованных.

Кроме того, ставки утильсбора увеличатся и для тяжелых бульдозеров мощностью от 600 до 800 лошадиных сил, произведенных "Тракторными заводами". Новые бульдозеры обойдутся в 5 миллионов рублей, а более старые – в 22.4 миллиона.

Нововведение включает также установление единого коэффициента для гусеничных тракторов и бульдозеров, что поможет правильно классифицировать эти машины при регистрации. Однако гусеничные тракторы, используемые в сельскохозяйственных целях, останутся исключением из этого правила и не подвергнутся изменениям в утильсборе.







