Сервис Spy Pet вызвал волну внимания, отслеживая миллиарды сообщений пользователей Discord и предлагая доступ к этим данным за символическую плату.

Журналисты обнаружили уникальный сервис Spy Pet, открывающий доступ к скрытым диалогам на серверах Discord. За символическую сумму в пять долларов, пользователи сервиса могут получить доступ к огромному массиву данных: от архивов сообщений до участия в голосовых чатах среди 600 миллионов пользователей на 14 000 серверах.

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Сервис предлагает детализированную картину активности пользователей: от пребывания на серверах до переписки, включая детали времени и содержания сообщений. Даже вовлеченность в голосовые каналы и связь с другими аккаунтами, например, GitHub, не остаются в стороне.

При минимальной оплате в криптовалюте, каждый клиент получает 500 кредитов на сервисе, где проверка одного пользователя обходится всего в 10 кредитов. Эта доступность делает Spy Pet привлекательным источником информации для разнообразных пользователей, включая специалистов по искусственному интеллекту и даже правоохранительные органы в поисках новых данных.

В то время как Discord стремится обеспечить приватность своих пользователей, делая недоступными для поиска личные сообщения, Spy Pet обходит эти ограничения, собирая публичные сообщения в одном месте. Сейчас Discord изучает деятельность Spy Pet и ее соответствие правилам использования платформы, готовясь к возможным действиям против сервиса.