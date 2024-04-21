На совещании в Совете Федерации Максим Соколов, руководитель АвтоВАЗа, объявил о планах компании выпустить специальную версию автомобиля LADA Vesta, адаптированную для нужд маломобильных граждан

В ходе встречи в Совете Федерации, Максим Соколов, лидер АвтоВАЗа, поделился новостью о скором появлении в продаже адаптированной версии LADA Vesta. Этот автомобиль будет направлен на удовлетворение потребностей маломобильных граждан и обещает стать новым флагманом компании, предлагая повышенный уровень комфорта.

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На текущий момент ассортимент автомобилей АвтоВАЗа для маломобильных граждан ограничивается моделью LADA Granta, которую в количестве около 500 единиц ежегодно приобретает Фонд социального страхования. Однако, по словам Соколова, завод готов увеличить объемы производства подобных автомобилей до двух-трех тысяч единиц в год, начиная с выпуска примерно 2,5 тысячи LADA Granta в следующем году.

Введение в линейку LADA Vesta, предназначенной для маломобильных людей, является частью усилий АвтоВАЗа по расширению доступности автомобилей для всех слоев населения, особенно для тех, кто сталкивается с ограничениями в передвижении.



