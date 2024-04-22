Новое устройство, разработанное учеными из Санкт-Петербурга, позволяет за 10 секунд определить возраст и заболевания деревьев без их повреждения.

В Петербурге ученые из ГУАП представили прорывную разработку. Их прибор умеет за считанные секунды узнавать возраст дерева и выявлять его заболевания, не нанося вреда растению.

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Новый метод основан на использовании лазерных технологий. Они позволяют "считать" информацию с коры дерева, превращая ее в цифровые данные. Этот подход исключает необходимость вредного физического воздействия на деревья, обеспечивая быструю и точную диагностику.

По словам Екатерины Евдокимовой, одного из создателей прибора, инновация позволит спасти множество деревьев. Вместо того, чтобы спиливать растения при малейшем подозрении на болезнь, теперь можно точно определить проблему и заняться лечением.

Принцип работы устройства заключается в сканировании ствола дерева лазерными лучами. Полученное изображение анализируется с помощью программы на Python, что позволяет быстро выдать результаты об их состоянии и возрасте.

Разработка показывает большую перспективу для применения в городских парках и заповедниках. Она дает шанс на спасение и сохранение уникальных и редких видов деревьев.

В будущем разработчики планируют усовершенствовать систему до полной автоматизации процесса анализа с помощью искусственного интеллекта.