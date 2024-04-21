В ответ на экономические вызовы Россия вводит механизм «принудительного лицензирования» для использования иностранных патентов без согласия их владельцев, стремясь поддержать внутреннее производство и обеспечить экономическую безопасность.

Правительство России объявило о создании специального органа, целью которого будет регулирование вопросов применения «принудительного лицензирования» иностранных патентов. Этот шаг направлен на укрепление экономической безопасности страны, позволяя использовать зарубежные технологии без предварительного согласия их владельцев.

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В состав новой подкомиссии войдут представители ключевых министерств и ведомств, включая Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС и Роспатент. Основной задачей комиссии будет выдача разрешений на использование зарубежных изобретений российскими компаниями, доля государства или граждан в которых составляет от 75%, в случае, если зарубежный патентообладатель отказывает в предоставлении прав или не отвечает на запрос в течение установленного срока.

Принципы «принудительного лицензирования», урегулированные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), на которые ссылается Россия, предусматривают выплату компенсации правообладателям. Это обеспечит сбалансированный подход к использованию зарубежных инноваций в ключевых отраслях, таких как электроника и фармацевтика, учитывая интересы всех сторон.