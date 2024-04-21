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Mirakl
Ученые из России нашли способ увеличить мощность терагерцевого излучения в 8,5 раз
Российские ученые разработали технологию, основанную на сапфировых волокнах, которая усиливает терагерцевое излучение в 8,5 раз.

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Команда ученых из МГТУ им. Баумана и Института им. Мокерова совершила прорыв, усилив терагерцевое излучение более чем в 8 раз с использованием уникальной технологии на основе сапфировых волокон. Этот шаг открывает новые горизонты для применения в областях, важных для человечества, включая медицинские диагностики, обеспечение безопасности и связь в дальнем космосе.

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Терагерцевое излучение известно своей способностью безопасно проникать сквозь материалы, предоставляя уникальные возможности для невредимого сканирования. Однако его широкое внедрение было ограничено из-за низкой мощности волн. Разработка сапфировой линзы, состоящей из микроскопических кристаллических волокон, стала ключом к решению этой проблемы.

В результате экспериментов ученые обнаружили, что мощность терагерцевого излучения, генерируемого с помощью этой инновационной линзы, возрастает во многократно, что значительно расширяет потенциал его использования.

Поддержанное грантом от Российского научного фонда исследование уже получило признание на международном уровне, о чем свидетельствует публикация в журнале Applied Physics Letters. Планируется дальнейшая оптимизация технологии, в том числе через испытания с более мощными лазерами, что может открыть еще большие возможности для ее применения.

#новости
Источник: www1.ru
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