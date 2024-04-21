На Камчатке проведены успешные учения с участием батискафа «АС-30» и робота-помощника. Цель — проверка готовности к спасательным миссиям на большой глубине.

В районе Камчатки прошли уникальные учения с участием батискафа «АС-30», обновленного по последнему слову техники. Вместе с роботизированным помощником аппарат провел тренировочное спасение на глубине 200 метров. Цель учений — проверить готовность к операциям по спасению экипажей подлодок.

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Батискаф и робот работали рука об руку. Они нашли и подошли к макету подлодки на дне. Затем «АС-30» имитировал спасение, а робот обеспечивал безопасность. Всё это время за ходом миссии следили с водолазного судна «ВМ-919».

«АС-30» — это глубоководный аппарат с рекордной глубиной погружения до 1000 метров. Он может спасти до 20 человек за раз. После модернизации батискаф стал еще маневреннее и эффективнее. Его экипаж готов к сложным заданиям в море.

Эти аппараты были созданы в 80-х годах, но не устарели. Благодаря модернизации, они обладают современным оборудованием. Теперь в их арсенале — новейшие системы управления и поиска. Также к батискафам присоединились роботизированные аппараты. Вместе они способны выполнять сложные подводные операции.