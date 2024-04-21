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Mirakl
Минпромторг финансирует развитие отечественных беспилотников
Минпромторг анонсировал конкурс для отечественных производителей дронов, предлагая финансовые субсидии для стимулирования развития отрасли.

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Министерство промышленности и торговли запустило конкурс для отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов. Эта программа нацелена на стимулирование производства и продажи беспилотников в пределах страны. Для участия необходимо доказать, что производство аппаратов осуществляется на территории России, а также что объем продаж в два раза превышает сумму запрашиваемой субсидии.

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Субсидии доступны для мультироторных дронов, чья взлетная масса не превышает 500 кг. Величина финансовой поддержки будет изменяться в зависимости от размеров и массы беспилотника, при этом максимально возможная помощь достигает 2 миллионов рублей за единицу.

Подача заявок осуществляется через систему ГИСП с 22 апреля по 14 мая, при этом договор на получение государственной поддержки будет действовать в течение года.

#новости
Источник: www1.ru
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