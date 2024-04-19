Ожидаемый iPad Air получит экран mini-LED, ранее доступный только в моделях iPad Pro, обеспечивая улучшенное отображение и энергоэффективность.

Apple внесет прогрессивные изменения в свою серию планшетов iPad Air, вдохновившись высококлассными характеристиками iPad Pro. Информация, полученная от аналитика Росса Янга и представленная на MacRumors, указывает, что будущая модель iPad Air с диагональю экрана 12,9 дюйма обзаведется технологией экрана mini-LED, что ранее было прерогативой только iPad Pro.

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Это обновление обещает пользователю улучшенное визуальное впечатление благодаря яркости и контрастности изображения, оптимизации под HDR-контент, экономии энергии и интенсивным черным цветам, ставя его на шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями на основе IPS-дисплеев. В то время как модификация iPad Air с дисплеем на 11 дюймов продолжит использовать привычную технологию экрана.

Дополнительно, обновленная серия iPad Air будет включать новейшие процессоры Apple M2 и передовую камеру, оптимизированную для видео в горизонтальной ориентации, аналогично iPad Pro.

В ожидании официального анонса, который, по слухам, состоится в мае, также распространяются упоминания о предстоящем выпуске iPad Pro с чипом Apple M3 и экраном OLED. Предполагается, что эти версии получат функцию беспроводной зарядки MagSafe и будут отличаться еще более тонкими рамками экрана.