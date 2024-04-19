Злоумышленники на сайтах знакомств освоили технологии дипфейков для создания ложных образов в видеочатах, целью которых является обман и вымогательство денег у доверчивых пользователей.

Мошенники обнаружили новый метод обмана на платформах знакомств, применяя дипфейки для манипулирования своим внешним видом в процессе видеообщения. Отчет Wired раскрывает, как с помощью передового программного обеспечения злоумышленники в реальном времени преобразуют свои лица, представляя себя совершенно другими людьми.

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Используя двойную систему смартфонов или одиночный ноутбук с камерой, мошенники транслируют искусственно сгенерированные образы, детально подбирая внешние характеристики — от цвета волос до тембра голоса — чтобы максимально привлечь внимание своих жертв. Эти сфабрикованные персонажи затем используются для выманивания денежных средств под предлогом фиктивных личных бедствий.

Удивительно, но обмен опытом и продажа этих фальшивых личностей происходит открыто в Telegram-каналах, где мошенники без затруднений делятся своими "успехами" и предлагают готовые решения новичкам в мире интернет-афер.