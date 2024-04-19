Sentry Enterprises анонсировала выпуск первой банковской карты Radiance с OLED-дисплеем

Компания Sentry Enterprises открывает новую главу в истории банковских карт с запуском Radiance — прорывной карты с OLED-дисплеем, воплощающей современные технологии в обыденном финансовом инструменте. Этот новаторский продукт предназначен не только для выполнения стандартных платежных функций, но и для обеспечения дополнительного уровня интерактивности и безопасности благодаря встроенному дисплею.

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При контакте с платежным устройством дисплей карты Radiance оживает, отображая детали текущей транзакции или ярко высвечивая логотип банка. Это уникальное решение позволяет не только укрепить бренд банка, но и предоставляет пользователю наглядное подтверждение платежа. Таким образом, Radiance стирает грань между традиционным банковским сервисом и передовыми технологиями, делая каждый платеж маленьким технологическим шоу.

За счет использования NFC-технологии для питания OLED-экрана, Radiance обходится без внешних источников питания, делая карту такой же удобной в использовании, как и обычные пластиковые карты. В зависимости от близости карты к платежному терминалу, экран может менять яркость, что является дополнительным сигналом для пользователя о готовности карты к транзакции.

Ожидается, что первые банки начнут предлагать своим клиентам карты Radiance в ближайшем будущем.