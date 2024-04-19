Telegram представляет возможность зарабатывать на создании стикеров, превращая их в NFT, и вводит другие способы монетизации для каналов.

На мероприятии Token 2049 в Дубае Павел Дуров, создатель Telegram, поделился планами по обновлению мессенджера, которые касаются возможности монетизации для авторов стикеров. В ближайшем будущем художники смогут предлагать свои стикеры как уникальные цифровые активы NFT, при этом оставляя себе 95% от выручки. Это новшество предоставляет творцам стикеров шанс на новый вид дохода, стимулируя их к созданию эксклюзивного контента.

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Telegram также расширяет возможности для владельцев каналов, внедряя систему донатов с комиссией в 30% в пользу платформы. С 19 апреля стартует инициатива по монетизации контента через рекламу, с выплатами в криптовалюте TON, где авторы каналов будут получать половину заработка. Важно отметить, что эта опция не будет работать на территории России.

Дуров также анонсировал упрощение процесса создания ботов в Telegram и продвижение кроссплатформенных мини-приложений, что предвещает рост их популярности и увеличение пользовательской базы до 720 миллионов.

После анонса Дурова произошло снижение курса криптовалюты TON с $7 до $6,5, что добавило дополнительный интерес к обсуждению нововведений.