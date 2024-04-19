Россия внедряет инновационные методы для борьбы с экологическими нарушениями, активно используя искусственный интеллект для выявления незаконных свалок и для мониторинга экологического состояния.

В ближайшее время Россия предпринимает шаги к улучшению экологической обстановки с помощью современных технологий. Платформа «Гостех» станет основой для запуска серии экологических проектов, где искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться для обнаружения незаконных свалок и карьеров. Помимо этого, ИИ поможет в анализе данных об экологическом состоянии воздуха и других аспектах влияния на природу.

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Программа включает в себя пять ключевых сервисов: от кадастра отходов до поддержки экотуризма на территориях, находящихся под особой охраной. Эти инициативы предусматривают тесное взаимодействие с федеральной системой «Экомониторинг», которая собирает широкий спектр экологической информации по 16 направлениям. Это включает в себя всё: от мониторинга атмосферы до отслеживания состояния лесных массивов и водоемов.

Проекты стартуют с пилотной фазы, запланированной на период с августа 2023 года по ноябрь 2024 года, а полноценное внедрение первого этапа ожидается к началу 2025 года. Основная цель — сделать экологический контроль более эффективным и оперативным, используя наиболее передовые технологии.