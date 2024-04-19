Autodesk ввела блокировку своих программ, включая AutoCAD и 3Ds Max, для пользователей в России, ограничивая как лицензионное, так и нелицензионное использование

Autodesk, известная компания-разработчик программного обеспечения для проектирования, инженерии и развлекательных отраслей, приняла решение ужесточить санкционные меры против пользователей из России, вводя блокировку на свои продукты, включая широко известные AutoCAD и 3Ds Max. Это решение затронуло не только бизнес-клиентов, но и частных пользователей, включая тех, кто использовал нелицензионные версии программ. Попытка запуска любого из программных продуктов Autodesk теперь приводит к сообщению о недействительности лицензии и блокировке доступа.

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Особенно остро данное новшество отразилось на секторе строительства и дизайна, где продукты Autodesk занимали значительную долю рынка, по некоторым оценкам, достигая 50%. Отмечается, что такие действия могут серьезно нарушить работу многих компаний, использующих программы Autodesk в своей ежедневной деятельности, ведь теперь они лишены возможности получать обновления и поддержку продуктов.

Пользователи, однако, обнаружили, что программы продолжают работать в отсутствие интернет-соединения, что указывает на то, что блокировка осуществляется через встроенные средства проверки лицензий, активирующиеся при наличии доступа к сети Интернет. Несмотря на это открытие, такой способ использования программного обеспечения вносит определенные неудобства в работу и требует поиска альтернативных решений для поддержания связи с интернетом без потери функциональности программ.