Новые ограничения в Edge могут подтолкнуть пользователей к выбору Chrome.

Microsoft намерена ввести изменения в Windows 11, касающиеся браузера Edge. Пользователи системы без активации столкнутся с ограничением: им будет недоступна настройка браузера. Эта мера, обнаруженная в бета-версии для тестирования, уже вызвала дискуссии о том, что это может оттолкнуть пользователей от использования Edge в пользу альтернативных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, или Opera, которые не имеют подобных ограничений.

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Обсуждается возможность, что эти меры приняты в рамках борьбы Microsoft с распространением нелицензионных копий своих продуктов. Тем не менее, такой подход может не принести ожидаемых результатов, учитывая доступность средств для обхода таких ограничений и существование версий операционной системы с предустановленными активаторами.

В то же время стоит помнить, что не все функции, тестируемые в бета-версиях, в конечном итоге оказываются в финальной версии операционной системы. Вполне возможно, что Microsoft может пересмотреть свое решение о введении ограничений для Edge на фоне отзывов от тестировщиков и пользователей.