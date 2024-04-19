Правительство России планирует субсидировать отечественных производителей электроники для снижения розничных цен их товаров до уровня китайских аналогов.

Правительство стремится сделать отечественную электронику более доступной для россиян, приравнивая ее стоимость к ценам на товары из Китая. Для достижения этой цели предложено ввести субсидии для производителей, чтобы компенсировать разницу в ценах и привлечь внимание покупателей к российской продукции без ущерба для доходов вендоров. Источник финансирования этих субсидий пока остается неясным.

реклама

Основная задача инициативы - увеличить интерес к отечественной электронике, которая часто уступает в цене иностранным брендам, особенно китайским. Минпромторг активно работает над разработкой механизма скидок для покупателей, что должно сделать цены на российские гаджеты сравнимыми с азиатскими товарищами и таким образом стимулировать спрос на них.

Вопрос финансирования субсидий остается открытым, однако предполагается, что необходимые средства могут быть выделены из федерального бюджета. Согласно предварительным оценкам, на эти цели может потребоваться от нескольких сотен миллионов до миллиарда рублей в год. Это предполагает возможное увеличение налоговой нагрузки на население, что уже обсуждалось ранее в текущем году.