На выставке в Москве был представлен тепловизионный комплекс «Блокпост», объединяющий наземную оптико-электронную станцию и дрон с тепловизором.

На мероприятии Securika Moscow 2024 в столице дебютировал уникальный комплекс "Блокпост", созданный мастерами ОМКБ "Астрон" из группы "Швабе", входящей в корпорацию "Ростех". Эта инновация объединяет последние достижения в сфере оптико-электронного мониторинга и беспилотных летательных аппаратов.

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Ключевые элементы "Блокпоста" включают земную оптико-электронную стацию на универсальной поворотной основе и инновационный беспилотник БПЛА 400Т с системой тепловидения, дополненные ретранслятором и системами управления. Этот комплекс гарантирует круглосуточное наблюдение в любых климатических условиях.

Земная станция "Блокпоста" обладает способностью распознавать человека на дистанции до 3,5 км, а транспортные средства — до 5 км. В случае необходимости беспилотник БПЛА 400Т взлетает для детального изучения выявленных объектов, способен отлететь на 6 км от оператора и пробыть в воздухе до 50 минут. В реальном времени оператор может наблюдать за ситуацией через систему видеоаналитики и VR-очки, получая точные координаты объектов.

Хотя первоначально "Блокпост" разрабатывался для нужд специальных служб, он также прекрасно подходит для гражданских задач, включая охрану объектов и поисковые миссии.

На выставке "Экспотехностраж" был показан аналогичный комплекс "Астрон-3В" от того же производителя, предназначенный для защиты объектов критической инфраструктуры. Эта система может дистанционно контролировать государственные границы, участки нефтегазопроводов и электросетей, подчеркивая универсальность и важность таких разработок для безопасности.