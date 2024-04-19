Россия внесет изменения в методы авторизации на местных интернет-сервисах, исключая возможность использования аккаунтов Google и Apple.

Пользователи из России вскоре столкнутся с нововведениями при попытке авторизации на веб-ресурсах: вход через учетные записи Google и Apple будет прекращен. Среди первых, кто начал информировать об этом изменении, оказался известный ресурс «Литрес», отправивший соответствующие уведомления своим пользователям.

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Причиной послужили дополнения к российским законодательным актам, касающимся информационных технологий и связи. Согласно обновленным правилам, для создания аккаунта или входа на сайт предложено использовать альтернативные методы: номер мобильного телефона от российских операторов, профиль на портале «Госуслуги», использование Единой биометрической системы либо другие местные информационные сервисы.

Новые требования планировалось ввести в действие уже с 1 декабря 2023 года, однако позже срок был перенесен на 1 января 2025 года, предоставив дополнительное время для адаптации как пользователям, так и сервисам к предстоящим изменениям.