В ходе визита в выставочный центр "Патриот" Сергей Шойгу ознакомился с новейшими разработками в сфере роботизированных военных комплексов, в том числе многоцелевыми транспортными и медицинскими роботами, а также с системами автоматизации управления огнем.

В этом месяце Сергей Шойгу, руководитель Министерства обороны России, совершил осмотр выставки передовых военных технологий, представленных в центре "Патриот". Ему демонстрировали свыше 30 инновационных моделей вооружений и роботизированных систем, созданных 18 различными производителями на основе анализа боевого применения такого оборудования.

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Выставка включала в себя многоцелевые роботизированные машины, способные служить как платформами для огня, так и средствами доставки ресурсов или эвакуации. Были также представлены роботизированные платформы с колесным и гусеничным шасси и другие специальные транспортные средства.

Одним из ключевых моментов визита стало знакомство Шойгу с новейшим медицинским робототехническим комплексом для использования на поле боя, который он высоко оценил за его потенциальную ценность. Министр задал цель инженерам - завершить разработку и приступить к производству данной техники, акцентируя на важности быстрой поставки в армии по приемлемым ценам.

В дополнение к этому, Шойгу распорядился об усилении многоцелевого робототехнического комплекса пулеметным вооружением для его использования в наступательных операциях.

Также был представлен проект управления артиллерийским огнем, который позволит быстрее и точнее определять координаты целей и направлять их артиллерийским подразделениям.