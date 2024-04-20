Российский спутник "Арктика-М" № 2, задействованный в изучении климата и экологии Арктики, успешно проходит орбитальные испытания

Запущенный в конце 2023 года российский спутник "Арктика-М" № 2 сейчас находится в фазе активных лётных испытаний. Его главная миссия – сбор важных климатических данных и мониторинг экологического состояния в Арктике, а также участие в миссиях поиска и спасения. Этот спутник стал важным дополнением к глобальным усилиям по изучению изменений климата и спасению жизней.

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"Арктика-М" № 2 оснащен инновационными солнечными батареями от компании "Решетнёв", представляющими собой крылья с трехпанельной структурой. Они созданы с использованием современных материалов и технологий, что гарантирует надежное энергоснабжение на орбите. Ключевое внимание уделено легкости конструкции и эффективности преобразования солнечного света в электроэнергию.

В дополнение к солнечным батареям, спутник получил улучшения в электронике и оборудовании, увеличивающие его устойчивость к космическим излучениям. Это особенно важно для работы на высокоэллиптической орбите, характеризующейся повышенным уровнем радиации.

В планах "Роскосмоса" – дальнейшее обновление и модернизация серии "Арктика-М". Разработка новых моделей уже идет полным ходом, с упором на усовершенствование технологий сбора данных. Ожидается, что будущие модели спутников "Арктика-МП" позволят получить более детальную картину арктических регионов благодаря улучшенному спектральному и пространственному разрешению.