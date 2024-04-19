Концерн "Калашников" выпустил обновленную версию автомата АК-12, учтя обратную связь от военных

Концерн "Калашников" отправил заказчику новую партию автоматов АК-12 после тестирования. Улучшения внесены на основе опыта использования.

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В новой модели нет режима стрельбы по два выстрела. Вместо этого добавлены новые функции для повышения эффективности и удобства использования. Среди них - несъемный пламегаситель, ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем и новый прицел. Эти изменения делают автомат более адаптированным к разным условиям.

В АК-12 2023 года внесено множество технологических улучшений. Например, новый диоптрический прицел помогает стрелять при слабой видимости. Подъемная щека упрощает прицеливание с использованием разных видов прицелов. Также усовершенствована система крепления крышки и конструкция цевья. Хотя некоторые детали изменений не раскрываются, известно, что автомат стал легче и удобнее в использовании.