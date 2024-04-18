Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Ким Чен Ын переходит на российский Aurus для официальных выездов
Ким Чен Ын начал использовать российский лимузин Aurus Senat для служебных выездов, начиная с церемонии завершения строительства жилого района в Пхеньяне, демонстрируя тем самым укрепление дружественных связей с Россией.

реклама

Лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал российский лимузин Aurus Senat для поездок на значимые государственные мероприятия. Этот автомобиль, подаренный Владимиром Путиным, впервые был использован для посещения торжественной церемонии по случаю завершения строительства нового жилого комплекса в районе Хвасон, Пхеньян. На этом мероприятии ввели в эксплуатацию очередные 10 тыс. квартир из запланированных 50 тыс.

реклама

Выбор Aurus Senat вместо привычного Maybach отражает не только изменение предпочтений лидера Северной Кореи, но и его намерение демонстрировать укрепление связей с Россией. Этот автомобиль, отличающийся высоким уровнем комфорта и безопасности, уже стал символом российского автопрома на международной арене.

Помимо его участия в церемонии в Хвасоне, Ким Чен Ын использовал Aurus для поездки на открытие современного комплекса теплиц, что также подчеркивает стратегическое значение таких мероприятий для внутренней политики КНДР.

#новости
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
В Великобритании ввели запрет на курение для тех, кто родился после 2009 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
10
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
4
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
2
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
1
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
2
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
5
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
3
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1
Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и 2019 в октябре следующего года
+
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
3
NVIDIA A100 Ampere с 7936 ядрами продаются в Китае, на 15% больше ядер, чем у оригинальных A100
+

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
113
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
15
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
382
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
160
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
19
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
5

Сейчас обсуждают

Скиталец
17:29
Так это такая технология у «Амудни», запатентованная. За эту функцию амудятлы отдают 100+к.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Игорь Гурьянов
17:27
Если один такой чел нашелся который тупо не шарит это не згачмт что асе сидят и массово глазеют на синий экран, я с 2007 года на амд и всегда норм при том что поддержка практически максимально долгая...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Cossacs
17:27
У меня когда видюха от АТИ была тоже постоянно такие проблемы с превышением ожидания были, я тогда думал что это норма, как амдшники наверное сейчас
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Alex Z
17:26
правильнее сказать любые фанаты не адекватны
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
17:25
пффф.так это база когда амудякал покупаешь. фича идёт бонусом так сказать.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Alex Z
17:25
ну ты еще 386 вспомни.. у 9900к был потолок 115гр) как будто это что то плохое))
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
17:24
Угорь. запомни. интел = кал.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Игорь Гурьянов
17:23
А ни че что массоао двух ядерники вышли в перед чем у интела кор2дуо?? И то что амд всегда использует более передоаой тех процесс что позваляет получить меньший TDP на каждый флопс производителтности?...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
l33t_h4x00r
17:23
Песок поражен
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
Скиталец
17:23
амудекальщики это неадекваты. их надо изолировать.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем