Ким Чен Ын начал использовать российский лимузин Aurus Senat для служебных выездов, начиная с церемонии завершения строительства жилого района в Пхеньяне, демонстрируя тем самым укрепление дружественных связей с Россией.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал российский лимузин Aurus Senat для поездок на значимые государственные мероприятия. Этот автомобиль, подаренный Владимиром Путиным, впервые был использован для посещения торжественной церемонии по случаю завершения строительства нового жилого комплекса в районе Хвасон, Пхеньян. На этом мероприятии ввели в эксплуатацию очередные 10 тыс. квартир из запланированных 50 тыс.

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Выбор Aurus Senat вместо привычного Maybach отражает не только изменение предпочтений лидера Северной Кореи, но и его намерение демонстрировать укрепление связей с Россией. Этот автомобиль, отличающийся высоким уровнем комфорта и безопасности, уже стал символом российского автопрома на международной арене.

Помимо его участия в церемонии в Хвасоне, Ким Чен Ын использовал Aurus для поездки на открытие современного комплекса теплиц, что также подчеркивает стратегическое значение таких мероприятий для внутренней политики КНДР.