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Mirakl
Япония ужесточает правила для Apple и Google
Япония вводит новые правила для Apple и Google, угрожая штрафами до 30% от продаж за монопольное доминирование в магазинах приложений.

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В ответ на давнее доминирование Apple и Google на рынке приложений, Япония предложила закон, который может обязать эти компании к оплате штрафов до 30% от их доходов. Это значительное ужесточение по сравнению с текущим пределом в 6%. Целью является создание условий для честной конкуренции на рынке.

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Это нововведение отражает мировую тенденцию к борьбе с монополией крупнейших технологических компаний. Google уже согласилась на выплату $700 млн в США для разрешения антимонопольных исков, в то время как Apple продолжает судебные споры. Акт о цифровых рынках ЕС также вынудил эти компании изменить свои бизнес-практики в Европе.

Японские штрафы, рассчитываемые от объема продаж, а не от прибыли, могут серьезно повлиять на финансовое положение этих гигантов. Это ставит под сомнение их текущие методы заработка, основанные на комиссиях с продаж в их магазинах приложений.

#новости
Источник: securitylab.ru
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