Ученые и компания iPRONICS создали фотонный чип, который может мгновенно перенастраиваться для работы в 12 областях, включая 5G и квантовые вычисления.

Ученые в сотрудничестве с iPRONICS представили новинку в мире технологий — фотонный чип, способный к мгновенному перепрограммированию. Это открытие меняет подход к передаче данных в телекоммуникациях, искусственном интеллекте и других областях. Чип может работать в 12 разных сферах, включая 5G, квантовые вычисления и беспилотные технологии.

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Чип называется SmartLight. Он уникален своей способностью выполнять основные функции в разнообразных системах на лету. В основе лежит интегрированная фотонная схема с сеткой волноводов. Эта сетка настраивается в реальном времени, улучшая пропускную способность и избегая проблем с передачей данных.

Продукт уже прошел тестирование у Vodafone и готовится к масштабированию, чтобы удовлетворить потребности рынка.