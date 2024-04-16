В России рассматривается законопроект, запрещающий иностранным гражданам и некоторым категориям мигрантов, получившим российское гражданство, приобретать оружие.

В Госдуму был внесен законопроект, инициированный членами КПРФ, который предлагает запретить иностранным гражданам и некоторым категориям мигрантов, получивших российское гражданство, приобретать оружие в России. Особенностью данного предложения является то, что оно касается также тех, кто уже стал гражданином России, но не был зачислен на воинский учет по причине получения гражданства.

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Предложение уточняет, что исключение будет сделано для лиц, которые не могут быть зачислены на воинский учет по состоянию здоровья. Такое нововведение вызвано заботой о безопасности: текущие условия позволяют мигрантам свободно приобретать гражданское огнестрельное оружие, в то время как отсутствие полной информации о гражданах других стран порождает потенциальные риски.

Инициатива поднимает вопросы безопасности в связи с недостаточным контролем за распространением оружия среди иностранцев и новоиспеченных граждан, не прошедших процедуру воинского учета. Власти надеются, что полный запрет на покупку оружия данными категориями лиц поможет укрепить общественную и национальную безопасность.