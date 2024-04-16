"Росэлектроника" ввела в эксплуатацию новейшую дискоконусную антенну, спроектированную НПП Полёт

В арсенале "Росэлектроники" появилась новая разработка – антенна, которая выдерживает ураганные ветра и существенно упрощает систему связи. Созданная инженерами НПП "Полёт", эта антенна обладает уникальной характеристикой сверхширокой полосы пропускания, позволяя заменить сразу несколько антенн разного диапазона одним устройством.

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Особенно примечательной является способность антенны работать в условиях сильного ветра – до 50 м/с, что делает ее идеальным решением для эксплуатации в открытых и ветреных местностях, таких как полигоны или мобильные радиоизмерительные станции.

Преимущества новой антенны не ограничиваются лишь ее устойчивостью к непогоде. Благодаря своей уникальной конструкции, она позволяет значительно упростить всю структуру наземной связи, минимизировать количество используемых мачт и кабелей, а также отказаться от дополнительного оборудования для согласования частот. Это не только снижает затраты на обслуживание, но и повышает общую надежность системы.

Алексей Комяков, руководитель НПП "Полёт", подчеркнул, что новая антенна делает систему связи более эффективной и надежной, позволяя использовать ее в различных диапазонах без необходимости в комплексных согласующих устройствах.