На пути к защите Арктики и Северного морского пути, экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» начал подготовку к заводским ходовым испытаниям, обеспечивая новый уровень готовности Российского военно-морского флота к вызовам в арктических водах.

В преддверии лета, команда первого боевого ледокола России, «Иван Папанин», начала свои подготовительные работы на корабле. Строительство этого уникального корабля, реализованное на санкт-петербургском заводе «Адмиралтейские верфи», открывает новую страницу в защите Арктических границ России и обеспечении безопасности на Северном морском пути.

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Под началом капитана Кирилла Ткаченко, экипаж приступил к изучению технических особенностей и возможностей корабля, уже пройдя этап интенсивной подготовки. Эти действия подтверждают высокую готовность команды к скорым морским испытаниям.

«Иван Папанин» является плодом усилий российских инженеров и технологов, достигнутых благодаря упору на импортозамещение даже в условиях международных ограничений. Это судно символизирует самостоятельность России в создании ключевых оборонных активов.

Корабль обеспечен всем необходимым для длительного пребывания на борту: от приватных кают для руководящего состава до общих кают для матросов, включая оборудованные зоны для отдыха и физических упражнений, а также качественное питание, сервированное четыре раза в день.



