К 2028 году на маршруте Москва - Санкт-Петербург начнут курсировать высокоскоростные поезда, способные достигать скорости до 400 км/ч

К 2028 году Россия представит новинку в железнодорожном сообщении — высокоскоростные поезда, которые сократят время пути между Москвой и Санкт-Петербургом до рекордных двух часов. Способные развивать скорость до 400 км/ч, эти локомотивы обещают перевернуть представление о путешествиях на большие расстояния.

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«Уральские локомотивы» взялись за реализацию этого масштабного проекта, подписав договор с РЖД. Инвестиции в создание двух инновационных составов достигнут 12 млн рублей. Ожидается, что каждый поезд будет состоять из нескольких вагонов с опцией их взаимосоединения для увеличения вместимости.

Помимо беспрецедентной скорости, разработчики обещают высокий уровень комфорта: предусмотрены различные классы обслуживания, от эконом до VIP, а также дополнительные удобства в виде кухни, бара, зоны отдыха для детей и взрослых с мультимедийными развлекательными системами. Таким образом, дорога обещает превратиться в приятное и комфортное времяпровождение.

Сейчас проект находится на стадии доработки конечного дизайна локомотивов после успешного завершения эскизного проекта. Хотя изначальные планы предполагали запуск поездов к 2027 году, незначительное перенесение сроков нисколько не уменьшает энтузиазма и ожидания от внедрения новых технологий в железнодорожные перевозки России.