В России запускается масштабный проект цифровизации социальной сферы, который включает в себя создание единой цифровой платформы и сервиса «Цифровой социальный помощник» для обеспечения круглосуточного доступа к социальным услугам, упрощение поиска работы, улучшение жизни инвалидов и повышение безопасности цифровых сервисов.

К 2030 году Россия намерена кардинально преобразить социальную сферу, внедряя передовые цифровые технологии. Это амбициозное начинание, запланированное на основании указа президента Владимира Путина, предполагает активное использование аналитики больших данных для оптимизации социальных сервисов.

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Ключевым элементом станет создание универсальной цифровой платформы, которая объединит в себе "Цифрового социального помощника". Этот инструмент предоставит возможность гражданам получать актуальные консультации по социальным вопросам в любое время суток.

Особое внимание уделено упрощению процесса трудоустройства. Интеграция "Цифрового рынка труда" в уже существующую систему "Работа в России" значительно расширит возможности для поиска работы, обеспечивая пользователям доступ к актуальной информации о рынке труда и укрепляя защиту их трудовых прав.

Программа также включает в себя разработку специализированных цифровых платформ и приложений для лиц с ограниченными возможностями. Это обеспечит более тесное взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы и производителями средств реабилитации, открывая новые перспективы для комплексной поддержки и адаптации.

Система Госуслуг, уже пользующаяся большой популярностью среди россиян, также претерпит значительные улучшения. Введение двухфакторной идентификации с октября 2023 года усилит защиту учетных записей пользователей и расширит функционал сервиса, в том числе позволяя упрощенно оплачивать налоги и воспользоваться новыми сервисами.