В Новосибирске разработан дрон-полицейский, способный ориентироваться без GPS и работать до 1,5 часов без подзарядки

В Новосибирске команда ученых из государственного университета разработала уникальный беспилотник. Этот дрон-полицейский способен действовать без поддержки GPS, что является значительным прорывом в технологии беспилотных летательных аппаратов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников лично ознакомился с проектом, отметив его инновационность.

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По словам Алексея Окунева, директора колледжа информатики НГУ, дрон может пролетать до 20 км, с планами по увеличению этого расстояния до 30 км. Более того, аппарат способен работать до полутора часов без необходимости подзарядки.

Особенностью дрона является его способность к самостоятельной ориентации на местности без использования спутниковой навигации. В будущем разработчики намерены интегрировать в беспилотник систему искусственного интеллекта. Это позволит аппарату самостоятельно принимать решения в различных оперативных ситуациях, что значительно повысит его эффективность в области городской безопасности.

К концу года планируется выпуск первых опытных партий этих уникальных беспилотников, что станет важным шагом в обеспечении безопасности населения.



