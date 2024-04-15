Новый российский спутник «Скиф-Д» начал обеспечивать качественную видеосвязь, работая на новой орбите.

Запуск спутника-демонстратора «Скиф-Д», который является частью амбициозного проекта «Сфера», открывает новую страницу в истории российской телекоммуникации. Разместившись на уникальной орбите с высотой 8070 км и полярным наклонением, спутник уже начал транслировать видеосвязь высокого качества.

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Этот прорыв был продемонстрирован во время освещения событий Дня космонавтики, когда удалось без проблем организовать видеомост между журналистами и космическими специалистами с использованием инфраструктуры спутника. Такое взаимодействие стало возможным благодаря синергии земных станций и высокоскоростного интернет-соединения, предоставляемого «Скиф-Д».

Спутник представляет собой ключевой элемент в планах по обеспечению всестороннего доступа к интернету и связи в самых отдаленных уголках страны, включая обширные районы тундры, где до сих пор были затруднены коммуникации. Реализация такого проекта стала возможной благодаря новаторским решениям в области орбитального позиционирования и технологий связи.

«Скиф-Д» успешно справляется с задачей тестирования новейших методов управления космическими аппаратами и обеспечения интернет-доступа с передовой скоростью передачи данных — до 6,5 Мбит/с. Одной из важнейших задач спутника также стала защита частотного спектра для будущих космических миссий.

В планах разработчиков — продолжение программы с подачей заявок на радиочастоты в Международный союз электросвязи уже в октябре 2024 года. Это позволит без препятствий развивать группировку «Скиф», в которую войдет до двенадцати спутников. Таким образом, предстоит значительное расширение космической инфраструктуры для поддержки связи и интернет-доступа по всей территории России.