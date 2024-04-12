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Mirakl
Студент без опыта за две недели создал с нуля полноценный процессор
Студент из Пенсильвании, Адам Маймудар, за две недели разработал полноценный центральный процессор, не имея предварительного опыта в этой области.

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Адам Маймудар, студент из Пенсильвании, совершил настоящий прорыв в области микроэлектроники, создав функциональный центральный процессор всего за две недели. Это достижение ставит под вопрос годы исследований и миллиардные инвестиции ведущих компаний мира, таких как Intel, AMD и Apple, в разработку процессоров.

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Маймудар, не имея специализированного опыта в создании микросхем, погрузился в изучение архитектуры и производственных процессов, что позволило ему самостоятельно разработать прототип. Работа велась с использованием специализированного программного обеспечения для автоматизированного проектирования микросхем, название которого остается неизвестным.

Интересно, что Маймудар в настоящее время находится в академическом отпуске, что, возможно, дало ему свободу для занятия этим проектом. Несмотря на отсутствие подробной информации о характеристиках разработанного процессора, эксперты из Tom’s Hardware подтверждают его полноценную и функциональную работоспособность.

Теперь Маймудар сосредоточился на разработке собственного графического процессора, что может открыть новые горизонты в области графической обработки. Его история демонстрирует, что с достаточным упорством и доступом к необходимым инструментам, создание сложных технологий доступно даже без традиционного образования или опыта в данной сфере.

#новости
Источник: cnews.ru
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