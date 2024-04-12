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Mirakl
Sandisk планирует выпустить первые SD-карты со скоростью около 900 МБ/с
Sandisk анонсирует новый прорыв в технологии хранения данных: SD карты с уникальной скоростью 900 МБ/с

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Лето 2024 года обещает стать значимым для всех техноэнтузиастов и профессионалов в области цифровой фотографии и видеосъемки. Компания Sandisk, всемирно известный производитель носителей информации, анонсировала выпуск первых в своем роде SD карт с использованием технологии SD Express. Новинка отличается впечатляющей скоростью передачи данных — до 900 МБ/с, что является настоящим прорывом на рынке.

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В преддверии выставки NAB Show в Лас-Вегасе, Sandisk представила не только первую в мире SDUC SD карту объемом 4 ТБ, но и две меньшие по размеру карты SD Express, которые будут доступны в двух вариантах емкости: 128 и 256 ГБ. Благодаря новому интерфейсу SD Express, скорость чтения и записи данных на этих картах значительно возрастет, даже несмотря на то, что компания пока предоставляет только приблизительные характеристики. По сравнению с собственными картами UHS-I, новые модели SD Express будут в 4.4 раза быстрее.

Стоит отметить, что Sandisk удается достигать высоких скоростей передачи данных благодаря специальным технологиям, превышающим стандартные показатели UHS-I. Для этого требуется специализированный картридер SD карт. Таким образом, новые карты смогут достигать пиковой скорости в 900 МБ/с, что в три раза превышает максимальную скорость предыдущих карт UHS-II от Sandisk.

Большая SD карта по новому стандарту будет обеспечивать скорость чтения до 880 МБ/с и максимальную скорость записи до 650 МБ/с. Это значительно улучшит производительность при работе с большими объемами данных, например, при съемке видео в формате 4K или 8K.

Карты SD Express будут совместимы с устройствами, поддерживающими старые стандарты SD карт, но для использования на полную скорость потребуется обновление оборудования.

Ожидается, что новые карты поступят в продажу летом 2024 года, однако цены пока не объявлены. Этот запуск может стимулировать развитие и обновление рынка SD карт, учитывая, что стандарт SD Express развивается медленно и до сих пор не был широко представлен на рынке.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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