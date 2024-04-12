Компания Nike анонсировала выпуск ограниченной серии кроссовок Air Force 1 под названием "Ошибка 404"

Nike объявила о запуске новой коллекции кроссовок Air Force 1, которая уникальным образом сочетает в себе элементы цифровой культуры и классический дизайн обуви. Новая серия, получившая название "Ошибка 404", отражает связь между реальным и виртуальным мирами, привнося в мир моды дух современных технологий.

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Дизайн кроссовок вдохновлен знаменитой ошибкой 404, часто встречающейся в интернете при попытке доступа к несуществующей странице. На боковой стороне обуви креативно воплощена эта идея с помощью надписи "Ошибка 404, запрошенная верхняя часть не найдена". А на язычке красуется символический красный кружок с номером ошибки 404.

Цветовая гамма кроссовок выполнена в ярко-синих тонах, ассоциирующихся с известной "синей экраном смерти" Windows, что добавляет коллекции особенный шарм. Материал верха кроссовок имеет гладкую глянцевую текстуру, подчеркивающую их эксклюзивность.

Особенностью этой серии является не только ее уникальный дизайн, но и связь с цифровым миром. Кроссовки "Ошибка 404" станут доступными исключительно для членов сообщества Nike .SWOOSH NFT, что подчеркивает их уникальный статус в коллекции бренда.

Упаковка кроссовок также несет в себе цифровой оттенок – коробка выполнена в инвертированном стиле и дополнена стикером .swoosh, что делает ее желанным объектом для коллекционеров. Внутри, на стельке, расположены строки кода, символизирующие связь модели с миром цифровых технологий.