Исследование компании Policygenius выявило, что молодежь в США предпочитает инвестировать в криптовалюты, а не в акции, что отличает их от более старших поколений.

В новом исследовании компании Policygenius выявлено предпочтение американской молодежи к криптовалютам, а не к традиционным акциям. Анализ показал, что 21% американцев в возрасте от 18 до 42 лет владеют цифровыми активами.

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Среди более взрослого населения этот показатель снижается до 7,5%. При этом интерес к акциям значительно выше среди людей старше 43 лет — 36,5%, в то время как среди молодежи 18-26 лет этот показатель составляет всего 18%.

Поколения различаются не только возрастом, но и подходом к сбережениям. Молодые люди и миллениалы ищут альтернативные способы инвестирования и готовы к большим рискам, отдавая предпочтение криптовалютам.

Этот тренд подтверждается не только исследованием Policygenius, но и анализом криптобиржи Bitget, согласно которому 46% молодых жителей густонаселенных стран в возрасте от 27 до 42 лет владеют цифровыми активами, в то время как среди более старших поколений этот показатель не превышает 21%.