Альфа-Банк проложил путь для финансовых операций на российской ОС Аврора

Впервые в России Альфа-Банк реализовал возможность использования своего мобильного сервиса Альфа-Онлайн на базе отечественной операционной системы Аврора версии 5. Это новшество открывает двери для пользователей к беспрепятственному управлению личными финансами через мобильное устройство или компьютер, поддерживающий российскую ОС.

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Альфа-Онлайн теперь работает в браузере и освобождает пользователей от необходимости загружать приложения и следить за их обновлениями. Сервис предоставляет полный спектр банковских услуг: от открытия счетов до оплаты услуг и переводов средств.

Совместная работа Альфа-Банка с SafeTech, компанией-разработчиком решений для безопасности банковских и документационных систем, гарантирует высокий уровень защиты данных клиентов.

Операционная система Аврора, созданная для обеспечения безопасного обмена информацией в государственных структурах и бизнесе, с каждым обновлением дополняется новыми функциями и приложениями, облегчающими работу и повседневный быт ее пользователей.

Представители Альфа-Банка и SafeTech выразили уверенность в том, что адаптация Альфа-Онлайн под ОС Аврора станет значимым шагом к развитию экосистемы российских цифровых технологий и предоставит клиентам еще один надежный инструмент для управления финансами в защищенной среде.