Компания "Гарда" выпустила новый продукт для защиты веб-приложений и API от кибератак.

В арсенале цифровой безопасности России появилось новое мощное средство - WAF от "Гарда". Это не просто стена между веб-сервисами и внешним миром; это сложная система защиты, умеющая распознавать и нейтрализовать угрозы в реальном времени.

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В последнее время наблюдается увеличение количества кибератак, особенно направленных на ИТ-подрядчиков, что создает дополнительные риски для бизнеса. "Гарда" отвечает на эти вызовы, предлагая комплексный подход к обеспечению безопасности, включая защиту от DDoS атак высокого уровня и попыток несанкционированного доступа.

Продукт доступен в двух форматах: как облачная служба (SaaS) и как локальное решение (on-premise), что позволяет предприятиям интегрировать защиту в свои системы с учетом специфических требований и предпочтений.

В добавление к высокой технической эффективности, "Гарда WAF" ожидает получение сертификации от ФСТЭК этой осенью, что станет дополнительным подтверждением его надежности и соответствия высоким стандартам безопасности.

Поддержка развития внутренних технологий и стремление к цифровой автономии страны способствуют укреплению позиций таких продуктов на рынке. С учетом прогнозируемого роста рынка WAF до 10,8 млрд к 2025 году, "Гарда WAF" обещает стать одним из ключевых инструментов в арсенале кибербезопасности.



