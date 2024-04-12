Российское правительство анонсировало введение туристического налога по всей стране, который заменит курортный сбор в отдельных регионах.

По последним сообщениям, власти России решили внедрить новую фискальную меру - туристический сбор, который будет распространяться по всему пространству страны. Это решение приходит на смену пилотному проекту по курортному сбору, действовавшему в ограниченном числе регионов. Представление законопроекта, предусматривающего введение данного налога, ожидается уже в текущем весеннем сезоне, опережая завершение упомянутого эксперимента в начале 2025 года.

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Предложенный налог рассчитывается как доля от стоимости проживания в гостиницах и других местах временного размещения, с базовой ставкой в 3%. Путешественники смогут увидеть размер налога непосредственно в своих счетах и на платформах бронирования, что обеспечит прозрачность нововведения.

Регионы России получат право самостоятельно решать о введении этого сбора, что позволит адаптировать новую систему к местным условиям. Средства, полученные от сбора, пойдут на развитие и поддержку туристической инфраструктуры, повышая привлекательность внутреннего туризма.

Этот шаг следует за увеличением внутреннего туристического потока в России, который, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, превысил допандемийные показатели, достигнув 78 млн поездок. Планы по развитию туристической инфраструктуры синхронизируются с амбициями президента Владимира Путина о создании всесезонных курортов и удвоении числа туристических поездок к 2030 году.

Следовательно, введение туристического сбора представляется как стратегический ход, направленный на укрепление внутреннего туризма и финансирование улучшения курортной инфраструктуры, предоставляя россиянам больше причин для путешествий в пределах своей страны.