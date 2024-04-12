Польша, по словам её президента Анджея Дуды, не способна предоставить Украине противовоздушные системы Patriot из-за начинающегося развертывания собственной системы ПВО и наличия угрозы безопасности.

На пресс-конференции в столице Литвы, следующей за встречей на саммите "Инициативы трех морей", Анджей Дуда, глава Польши, проинформировал о проблемах с предоставлением Украине противовоздушных систем Patriot. По его словам, внутренние оборонные проекты Польши только в начале пути, и страна пока не в состоянии разделиться имеющимися ресурсами. Дуда подчеркнул, что, несмотря на присутствие систем Patriot на территории Польши, они находятся под контролем американских и британских вооруженных сил.

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил неудовлетворенность текущей ситуацией, отметив сложности в получении необходимых для защиты страны систем ПВО от западных партнеров. В его высказываниях прослеживается призыв к более активным действиям со стороны международного сообщества.

Поддержку Украине в этом вопросе выразил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, критикуя недостаточную военную поддержку со стороны стран Европы и подчеркивая наличие у них достаточного количества систем для помощи.