США предложили выдать Украине десятки миллиардов евро под залог будущих доходов от замороженных российских резервов

В контексте продолжающейся поддержки Украины на фоне ее противостояния агрессии, США выдвинули новаторскую инициативу, предлагая использовать замороженные российские резервы как залог для выдачи крупномасштабных займов Киеву. Это предложение было озвучено Далипом Сингхом, заместителем советника по национальной безопасности Белого дома, во время его визита в Киев.

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Ключевая идея предложения заключается в том, чтобы не просто использовать текущие доходы от замороженных активов, но и привлекать финансирование под обещание будущих доходов. США предлагают выпускать облигации или предоставлять кредиты, обеспеченные будущими выплатами по замороженным российским активам, с гарантиями от стран G7 для привлечения частных инвестиций.

Предполагается, что такой механизм позволит мобилизовать значительные средства, возможно, десятки миллиардов евро, которые смогут быть немедленно направлены на поддержку Украины, включая военные нужды и восстановление экономики.

Это предложение вызвало заинтересованность и будет предметом дальнейших обсуждений среди финансовых министров стран G7 на предстоящих мероприятиях МВФ и Всемирного банка. Ожидается, что к июньскому саммиту G7 будет принято окончательное решение по этому вопросу.