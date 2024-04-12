Минский тракторный завод (МТЗ) представил первый белорусский трактор-беспилотник BELARUS 3523i, разработанный в сотрудничестве с Брестским государственным техническим университетом и компанией «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг».

Минский тракторный завод, ключевой игрок в аграрной индустрии Белоруссии, внес свой вклад в будущее сельского хозяйства, представив новаторский проект — беспилотный трактор BELARUS 3523i. Это первый шаг страны на пути к автоматизации и умному фермерству, который обещает преобразить традиционные подходы к аграрной деятельности.

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Разработка уникального беспилотного агрегата велась совместно с талантливыми учеными из Брестского государственного технического университета, которые взяли на себя задачу совершенствования программного обеспечения для трактора. В процессе создания ПО активное участие приняла компания «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг», специализирующаяся на инновационных разработках в области автоматизации.

Технологическим прорывом для BELARUS 3523i станет система искусственного интеллекта, способная распознавать и анализировать статичные и движущиеся объекты на поле. Это ключевой аспект, который позволит трактору самостоятельно навигировать по земельным участкам, выполняя необходимые агротехнические операции без риска для урожая или оборудования.

Важным фактором, подтверждающим потенциал беспилотных аграрных технологий, стали испытания аналогичных систем в России. Результаты показали, что внедрение автономных тракторов может существенно снизить затраты фермеров, уменьшив трудозатраты и увеличивая общую продуктивность работ на полях.