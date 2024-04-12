VK Group запустила открытый бета-тест генеративной нейросети для пользователей Mail.ru, предлагая инструменты для суммаризации писем и создания поздравлений.

VK Group представила новинку для пользователей Mail.ru — открытый бета-тест генеративной нейросети. Этот инструмент, прошедший испытание миллионом участников в закрытом формате, теперь доступен широкой публике. Он упрощает общение и работу с электронной почтой, делая её более удобной и быстрой.

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Основные функции, которые покорили сердца пользователей — это суммаризация писем и создание поздравлений. Почти каждый второй тестировщик выбрал возможность выделения главного из текста письма, а каждый третий оценил удобство в создании поздравительных сообщений.

Особенно активно новой функцией воспользовались владельцы устройств на iOS. В ходе открытого бета-теста разработчики сосредоточились на доработке языковой модели, что должно улучшить обработку запросов и усовершенствовать взаимодействие с пользователями.



