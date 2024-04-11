Россия активизирует процесс легализации криптовалют и майнинга для упрощения внешнеэкономических расчетов на фоне санкций

Российское правительство активизировало усилия по легализации криптовалют и майнинга. Этот шаг направлен на решение сложностей с международными платежами, усугубленными последним пакетом санкций. Минфин, Центральный банк и Росфинмониторинг достигли соглашения о регулировании криптосектора, предвидя принятие нового закона в ближайшее время.

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Цель регулирования - облегчить использование криптовалюты, добытой внутри страны, для международных расчетов. Планируется ввести налогообложение для майнеров и обязать их реализовывать криптовалюту через официальные платформы. Это позволит деанонимизировать транзакции и наладить контроль над доходами от майнинга.

Данные изменения предполагают значительное увеличение поступлений в бюджет от криптосектора, с ожидаемыми 50-60 млрд рублей в год. Кроме того, легализация создаст условия для получения чистой криптовалютной ликвидности, необходимой для обхода международных санкций и независимости от зарубежных платежных систем типа SWIFT.

Сложности с трансграничными платежами усилились после последних санкций, особенно затруднив сотрудничество с партнерами из Китая, Турции, ОАЭ и Казахстана. Легализация криптовалют станет ключевым решением этих проблем, открывая новые возможности для российской внешней торговли.