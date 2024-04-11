На российском рынке усиливается дефицит импортного алкоголя из-за прекращения поставок продукции Bacardi Limited.

В последние месяцы на российском рынке наметился дефицит продукции Bacardi Limited — последней крупной транснациональной алкогольной компании, которая до недавнего времени продолжала поставки в Россию. К таким брендам относятся ром Bacardi, водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, а также виски Aberfeldy и текила Patron. По информации РБК, крупные ритейлеры подтвердили прекращение поставок этих марок.

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Ранее компания Bacardi прекратила прямые поставки в Россию, но крупные запасы были созданы заблаговременно, особенно для заведений общественного питания. Сейчас эти запасы истощаются, и хотя некоторые импортеры пытаются восполнить дефицит через параллельный импорт, объемы поставок значительно снизились и носят нерегулярный характер.

Основанная в 1862 году на Кубе и пережившая множество испытаний, включая конфискацию активов после Кубинской революции, компания Bacardi смогла успешно переориентироваться и продолжить свою деятельность в различных странах мира, став иконой карибского рома. На сегодняшний день продукция Bacardi и Grey Goose занимает лидирующие позиции среди самых продаваемых алкогольных брендов мира в своих категориях.

Отсутствие импортного алкоголя на российском рынке уже начало ощущаться потребителями. В то же время, по информации "Коммерсанта", дефицит западного виски в России планируется компенсировать продукцией индийской компании Allied Blenders & Distillers, с которой был подписан контракт на поставки до октября 2025 года.

Рост цен на алкогольные напитки, как сообщается, также ожидается в связи с уведомлением производителей о повышении цен на 10% с начала 2024 года, а импортеры допускают возможность подорожания продукции на 5–25%. Это ставит под вопрос доступность и стоимость алкогольных напитков для российских потребителей в ближайшее время.