Концерн «Калашников» представил новую разгрузочную систему «Воевода-КСС», разработанную для улучшения эффективности и безопасности российских военнослужащих.

В арсенал российской армии скоро войдет новая разработка концерна «Калашников» — разгрузочная система «Воевода-КСС».

реклама

Это не просто снаряжение, а целый комплекс инноваций, нацеленный на повышение эффективности военнослужащих в разнообразных условиях. Отличительной особенностью является интеграция системы терморегуляции с продвинутой бронезащитой, что обеспечивает непревзойденный уровень комфорта и безопасности.

Первый раунд испытаний, проведенный специалистами ЦНИИТОЧМАШ, показал, что «Воевода-КСС» выдерживает испытания огнем, экстремальными погодными условиями и длительными нагрузками, демонстрируя высокую эргономику и надежность. Разработчики уделили особое внимание адаптации к боевым действиям на разной местности и в различных климатических условиях, от суровых зим до жаркого лета.

На данный момент система проходит метрологическую экспертизу для подтверждения соответствия государственным стандартам. Этот этап является ключевым перед началом полноценных военных испытаний, после которых «Воевода-КСС» сможет официально войти в снаряжение российской армии.



